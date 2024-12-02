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Шольц вместе с Зеленским посетил раненых украинских военных

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Новости — Понедельник, 2 декабря 2024, 12:42 — Ирина Кутелева

Канцлер Германии Олаф Шольц, который находится с визитом в Киеве, посетил раненых украинских военных в одной из больниц.

Об этом сообщает n-tv, информирует "Европейская правда".

Вместе с Шольцем был президент Украины Владимир Зеленский, который наградил ряд военных во время визита.

 
dpa

Как указано, дальнейшая программа визита Шольца в Киеве не разглашается из соображений безопасности.

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Утром 2 декабря Шольц прибыл в Киев. Это его второй визит в Украину с начала российского полномасштабного вторжения.

По прибытии в украинскую столицу канцлер заявил, что объявит о "дополнительном оборонном оборудовании на сумму 650 млн евро, которое будет поставлено в декабре".

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Шольц Война с РФ Германия
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