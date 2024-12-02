Шольц вместе с Зеленским посетил раненых украинских военных
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Новости — Понедельник, 2 декабря 2024, 12:42 —
Новости — Понедельник, 2 декабря 2024, 12:42 —
Канцлер Германии Олаф Шольц, который находится с визитом в Киеве, посетил раненых украинских военных в одной из больниц.
Об этом сообщает n-tv, информирует "Европейская правда".
Вместе с Шольцем был президент Украины Владимир Зеленский, который наградил ряд военных во время визита.
Как указано, дальнейшая программа визита Шольца в Киеве не разглашается из соображений безопасности.
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Утром 2 декабря Шольц прибыл в Киев. Это его второй визит в Украину с начала российского полномасштабного вторжения.
По прибытии в украинскую столицу канцлер заявил, что объявит о "дополнительном оборонном оборудовании на сумму 650 млн евро, которое будет поставлено в декабре".
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