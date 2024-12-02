Шольц прибув до Києва

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув до Києва з неоголошеним візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Після прибуття до Києва він наголосив на своїй підтримці України, яка зазнала нападу з боку Росії.

dpa

На опублікованих фото з київського залізничного вокзалу видно, що Шольц тримає в руках загадковий кейс, вміст якого невідомий.

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Tagesschau

В ході візиту Шольц, зокрема, планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.

Востаннє Шольц приїздив до Києва у червні 2022 року разом з президентом Франції Емманюелем Макроном та тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Напередодні в Україну приїздили топдипломатка ЄС Кая Каллас, єврокомісарка з розширення Марта Кос та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Вони відвідали Стіну памʼяті біля Михайлівської площі в Києві та вшанували памʼять українських захисників, а також зустрілись з президентом Зеленським.