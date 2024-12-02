МЗС України закликало владу Грузії не лякати людей "українським сценарієм"

У Міністерстві закордонних справ України знову засудили надмірне застосування сили до проєвропейських протестувальників у Грузії та дорікнули Тбілісі за спроби залякати громадян "українським сценарієм", щоб стримати від протестів проти відкату демократії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікували 2 грудня.

В МЗС засудили триваючі порушення прав людини та застосування сили проти мирних демонстрантів у Грузії.

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"Грузинська влада має поважати основоположне право громадян на мирний протест. Тим більше що причиною протестів є рішення уряду поставити на паузу рух Грузії до ЄС всупереч європейським прагненням грузинського народу", – наголошують у заяві.

В МЗС висловили подив з приводу спроб топпосадовців у Грузії запевняти, що вони не відмовлялися від євроінтеграції, одночасно своїми діями змінюючи курс країни у бік Москви – "як свого часу горезвісні українські політики, які намагалися розвернути Україну з шляху до ЄС у російське ярмо".

"Рішуче відкидаємо наполегливі спроби грузинської влади втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси в своїй країні. Грузинському уряду слід припинити лякати своїх людей міфічним "українським сценарієм", реалізовуючи у цей час на практиці "білоруський сценарій", – заявили в МЗС.

У відомстві також висловили солідарність з грузинськими дипломатами, які публічно виступили проти дій влади.

"Переконані, що європейська інтеграція є ключем до стабільності, процвітання та зміцнення демократичних інститутів у Грузії та прагнемо успішного майбутнього для наших народів у великій європейській родині. Наша солідарність із грузинським народом залишається непохитною", – підсумовують у заяві.

Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

Акція в ніч на 2 грудня закінчилася розгоном із затриманнями.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".