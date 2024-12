У Грузії четверта ніч протестів завершилася розгоном та арештами

У Грузії минула четверта ніч протестів проти партії влади "Грузинська мрія", які спровокувала заява влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа" та NewsGeorgia.

Як передають журналісти, у Тбілісі протестувальники продовжували активно використовувати піротехніку, а поліція – сльозогінний газ.

Відтак четверта ніч протестів завершилася розгоном на проспекті Руставелі і новими арештами.

Riots continue in Tbilisi, Georgia, late into Sunday night as protests erupt against the pro-Russian Dream party's victory in the parliamentary elections. People demand change and stand up for their future! ✊🔥 #TbilisiProtests #GeorgiaElections #StandUpForDemocracy #Protests… pic.twitter.com/VBXsfCRdko