У Грузії четверта ніч протестів завершилася розгоном та арештами

У Грузії минула четверта ніч протестів проти партії влади "Грузинська мрія", які спровокувала заява влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа" та NewsGeorgia.

Як передають журналісти, у Тбілісі протестувальники продовжували активно використовувати піротехніку, а поліція – сльозогінний газ.

Відтак четверта ніч протестів завершилася розгоном на проспекті Руставелі і новими арештами.

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Riots continue in Tbilisi, Georgia, late into Sunday night as protests erupt against the pro-Russian Dream party's victory in the parliamentary elections. People demand change and stand up for their future! ✊🔥 #TbilisiProtests #GeorgiaElections #StandUpForDemocracy #Protests… pic.twitter.com/VBXsfCRdko – Solix Trading (@Solix_Trade) December 2, 2024

Зазначається, що близько 5:00 за місцевим часом на проспекті Руставелі спецпризначенці продовжували "заливати газом" протестувальників, а ті "відстрілювалися феєрверками". Тоді щонайменше двох людей було затримано.

Як пише "Эхо Кавказа", зранку поліція почала затримувати учасників акції протесту в метро. Також розпочалися затримання у районі Ваке.

NewsGeorgia зазначає, що до 7:00 поліція і спецпризначенці зачистили проспект Руставелі. Учасники протесту, які залишалися, зібралися біля метро, де почалися жорсткі затримання, знову з побиттям протестувальників.

Як повідомляли, вночі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе під час протесту у Тбілісі.

У Грузії останні дні тривають масштабні антиурядові протести після заяви влади про призупинення переговорів про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Грузинські силовики застосовують жорсткі заходи проти протестувальників, що викликало засудження з боку Заходу.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".