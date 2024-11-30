Прем'єр Грузії після розгону протесту заговорив про неможливість "сценарію Майдану"

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе після розгону багатотисячного протесту заявив, що в країні не буде реалізований "сценарій Майдану".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кобахідзе сказав під час пресконференції в своїй адміністрації, його цитує Sova.

Грузинський прем’єр поклав відповідальність за події, що розвивалися на акції протесту, на опозицію і зарубіжних партнерів.

"Просто радикали та їхні закордонні покровителі завжди намагаються придумати привід, щоб спробувати розколоти країну й українізувати Грузію", – каже Кобахідзе.

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Він також стверджував, що європейські політики "постійно намагаються використати статус кандидата і питання відкриття переговорів для ослаблення країни".

"Вони ще не усвідомили, що, на відміну від України 2013 року, Грузія – незалежна держава із сильними інститутами і, найголовніше, досвідченими і мудрими людьми, силу яких ніхто не може похитнути. Сценарій Майдану не може бути реалізований у Грузії", – додав Кобахідзе.

Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів.

Проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств. А президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері в четвер під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу.

Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку. Акції продовжилася ввечері у п'ятницю, поліція також застосувала насильство проти мітингарів.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".