У Пентагоні прогнозують більші втрати військових КНДР у війні Росії проти України

У Пентагоні прогнозують збільшення втрат серед північнокорейських військових, які продовжують брати участь у боях на території Курської області Росії.

Про це заявив представник американського оборонного відомства генерал-майор Пет Райдер під час брифінгу, передає "Європейська правда".

Журналісти попросили прокоментувати дані розвідки Південної Кореї щодо ліквідації у боях з Силами оборони України щонайменше 100 військових КНДР.

На це Райдер заявив, що американська сторона вважає, що наразі може йтися про "кілька сотень" загиблих або поранених.

Реклама:

"Ми продовжуємо спостерігати та оцінювати на цьому етапі, що кілька сотень сил КНДР було втрат, які варіюються від убитих у бою до поранених", – сказав він.

Також представник Пентагону заявив, що з огляду на триваючу участь цих північнокорейських солдатів разом з російськими військовими у боях з українськими захисниками – можна очікувати зростання втрат з боку контингенту КНДР.

Нещодавно українські військові оприлюднили фото та відео вбитих російських та північнокорейських військових у Курській області після нещодавніх штурмів.

А розвідка Великої Британії відзначила значні втрати серед військових КНДР в результаті участі в бойових діях у Курській області, вказавши на погану оперативну сумісність між ними і російськими вояками.