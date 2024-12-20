В Пентагоне прогнозируют большие потери военных КНДР в войне России против Украины

В Пентагоне прогнозируют увеличение потерь среди северокорейских военных, которые продолжают участвовать в боях на территории Курской области России.

Об этом заявил представитель американского оборонного ведомства генерал-майор Пэт Райдер во время брифинга, передает "Европейская правда".

Журналисты попросили прокомментировать данные разведки Южной Кореи по ликвидации в боях с Силами обороны Украины по меньшей мере 100 военных КНДР.

На это Райдер заявил, что американская сторона считает, что сейчас речь может идти о "нескольких сотнях" погибших или раненых.

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"Мы продолжаем наблюдать и оценивать на этом этапе, что несколько сотен сил КНДР было потерь, которые варьируются от убитых в бою до раненых", – сказал он.

Также представитель Пентагона заявил, что учитывая продолжающееся участие этих северокорейских солдат вместе с российскими военными в боях с украинскими защитниками – можно ожидать роста потерь со стороны контингента КНДР.

Недавно украинские военные обнародовали фото и видео убитых российских и северокорейских военных в Курской области после недавних штурмов.

А разведка Великобритании отметила значительные потери среди военных КНДР в результате участия в боевых действиях в Курской области, указав на плохую оперативную совместимость между ними и российскими воинами.