Британська розвідка оцінила участь військових КНДР у бойових діях на Курщині

Розвідка Великої Британії відзначила значні втрати серед військових КНДР в результаті участі в бойових діях у Курській області, вказавши на погану оперативну сумісність між ними і російськими вояками.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 19 грудня, передає "Європейська правда".

"Війська КНДР з високою ймовірністю зазнали значних бойових втрат, але поки що досягли лише тактичних успіхів", – зазначили в огляді, додавши, що близько 11 тисяч військовослужбовців КНДР розгорнуті в Курській області.

Британська розвідка стверджує, що російські і корейські війська майже напевно стикаються з труднощами оперативної сумісності.

Реклама:

"Ці дві сили не мають спільної мови, і війська КНДР майже напевно матимуть труднощі з інтеграцією в російську структуру командування і управління", – вважають у відомстві.

У Міноборони нагадали, що Росія і КНДР поглибили своє двостороннє партнерство за допомогою Договору про всеосяжне стратегічне партнерство, який включає пункт про взаємну оборону, що набуває чинності з 4 грудня 2024 року.

Для Росії військова підтримка КНДР у війні в Україні, ймовірно, була основним рушієм партнерства, яке донедавна зосереджувалося на постачанні північнокорейського озброєння. Натомість КНДР отримала міжнародну підтримку високого рівня від Росії та торговельного партнера, готового порушити санкції.

У Пентагоні вважають, що українські військові могли вбити або поранити "кілька сотень" військових, яких Північна Корея відправила на допомогу Росії у війні проти України.

Нещодавно українські військові оприлюднили фото та відео вбитих російських та північнокорейських військових у Курській області після нещодавніх штурмів.