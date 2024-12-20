Маск продемонстрував підтримку ультраправим "друзям Путіна" з Німеччини

Американський мільярдер Ілон Маск, який приєднається до адміністрації новообраного президента Дональда Трампа як зовнішній радник, у п'ятницю втрутився у виборчу кампанію в Німеччині, назвавши ультраправу "Альтернативу для Німеччини" ("АдН") рятівником країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"АдН", відома проросійськими і антиукраїнськими поглядами, посідає друге місце в опитуваннях громадської думки і може перешкодити створенню правоцентристської або лівоцентристської більшості, але основні, більш центристські партії Німеччини пообіцяли уникати співпраці з "АдН" на національному рівні.

Очікується, що Німеччина проголосує на дострокових виборах 23 лютого після того, як лівоцентристський коаліційний уряд на чолі з канцлером Олафом Шольцом зазнав краху.

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"Тільки "АдН" може врятувати Німеччину", – написав Маск у пості у своїй соціальній мережі X (Twitter).

Ілон Маск, найбагатша людина світу, вже висловив підтримку іншим антиімміграційним партіям по всій Європі.

Уряд Німеччини заявив, що взяв до відома пост Маска, але відмовився давати будь-які подальші коментарі на своїй регулярній пресконференції.

Маск перепостив повідомлення німецької правої інфлюенсерки Наомі Зайбт, яка розкритикувала Фрідріха Мерца, кандидата в канцлери від консерваторів, який впевнено лідирує в опитуваннях.

Маттіас Мірш, генеральний секретар соціал-демократів Шольца, заявив виданню t-online, що Німеччина не потребує іноземних впливів або "трампізму", додавши: "Тримайся подалі, Ілон".

Маск вже висловлював підтримку "АдН" минулого року, коли критикував дії німецького уряду щодо нелегальної міграції.

Минулого місяця Маск закликав звільнити італійських суддів, які поставили під сумнів законність урядових заходів щодо запобігання нелегальній імміграції.

Ультраправа "АдН" наразі претендує на близько 18-19% голосів перед достроковими виборами до Бундестагу, які мають відбутися 23 лютого 2025 року.

Партія має мало шансів сформувати уряд, оскільки інші політсили виключили співпрацю з нею. Проте цього місяця вона вперше визначила свого кандидата в канцлери – ним стала співлідерка "АдН" Аліса Вайдель.

Більше про Вайдель читайте у статті "Матір, лесбійка та "подруга Путіна".