Німецькі ультраправі вперше визначили кандидатку у канцлери

Крайня права популістська партія "Альтернатива для Німеччини" визначила своїм "першим номером" на майбутніх виборах співлідерку політсили Аліс Вайдель.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Правління "Альтернативи для Німеччини" вперше визначило "першого номера" партії на дострокових федеральних виборах, що пройдуть 23 лютого, на цю роль обрали Аліс Вайдель.

Делегати "АдН" ще повинні будуть підтвердити кандидатуру Вайдель на з’їзді, що пройде в середині січня, проте це радше формальний крок.

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"Ми маємо другий найвищий рейтинг в опитуваннях на національному рівні, і на підставі цього можемо претендувати на уряд", – прокоментувала Вайдель.

Проте жодна політсила не розглядає коаліції з "АдН", і вважають, що зараз ультраправі не мають перспектив увійти до уряду.

Перед попередніми виборами "АдН" не висувала кандидата у канцлери.

У передвиборчій програмі до виборів 2025 року "Альтернатива для Німеччини" пропонує вихід країни з ЄС, Паризької кліматичної угоди та валюти євро.

Також програма містить заклик до посилення законів про аборти, припинення економічних санкцій проти Росії та повторного введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік".

Неофіційно повідомляли, що "АдН" хоче відмежуватися від свого молодіжного крила, що отримало імідж правоекстремістського, та створити нову організацію, яка буде більш підконтрольна партії.