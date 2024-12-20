Маск продемонстрировал поддержку ультраправым "друзьям Путина" из Германии

Американский миллиардер Илон Маск, который присоединится к администрации новоизбранного президента Дональда Трампа в качестве внешнего советника, в пятницу вмешался в избирательную кампанию в Германии, назвав ультраправую "Альтернативу для Германии" ("АдГ") спасителем страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"АдГ", известная пророссийскими и антиукраинскими взглядами, занимает второе место в опросах общественного мнения и может помешать созданию правоцентристского или левоцентристского большинства, но основные, более центристские партии Германии пообещали избегать сотрудничества с „АдГ" на национальном уровне.

Ожидается, что Германия проголосует на досрочных выборах 23 февраля после того, как левоцентристское коалиционное правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем потерпело крах.

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"Только "АдГ" может спасти Германию", – написал Маск в посте в своей социальной сети X (Twitter).

Илон Маск, самый богатый человек мира, уже выразил поддержку другим антииммиграционным партиям по всей Европе.

Правительство Германии заявило, что приняло к сведению пост Маска, но отказалось давать какие-либо дальнейшие комментарии на своей регулярной пресс-конференции.

Маск перепостил пост немецкой правой инфлюенсерки Наоми Зайбт, которая раскритиковала Фридриха Мерца, кандидата в канцлеры от консерваторов, уверенно лидирующего в опросах.

Маттиас Мирш, генеральный секретарь социал-демократов Шольца, заявил изданию t-online, что Германия не нуждается в иностранных влияниях или "трампизме", добавив: "Держись подальше, Илон".

Маск уже выражал поддержку "АдГ" в прошлом году, когда критиковал действия немецкого правительства в отношении нелегальной миграции.

В прошлом месяце Маск призвал уволить итальянских судей, которые поставили под сомнение законность правительственных мер по предотвращению нелегальной иммиграции.

Ультраправая "АдГ" сейчас претендует на около 18-19% голосов перед досрочными выборами в Бундестаг, которые должны состояться 23 февраля 2025 года.

Партия имеет мало шансов сформировать правительство, поскольку другие политсилы исключили сотрудничество с ней. Тем не менее, в этом месяце она впервые определила своего кандидата в канцлеры – им стала сопредседатель "АдГ" Алиса Вайдель.

Больше о Вайдель читайте в статье "Мать, лесбиянка и "подруга Путина".