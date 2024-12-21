У разі припинення вогню: У Німеччині не виключають введення військових в Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус може уявити собі німецьких солдатів в Україні, але лише за умови припинення вогню.

Про це Пісторіус сказав в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke Media Group, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

За словами Пісторіуса, після можливого припинення вогню у війні Росії проти України перед Німеччиною також може постати завдання.

"Я хочу чітко заявити одну річ: поки війна не закінчиться, на українській землі не буде жодного німецького солдата. Виникає питання, коли має настати перемир'я або мир – і коли буде зрозуміло, як це виглядає", – сказав Пісторіус.

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"Наприклад, чи існуватиме лінія розмежування, буферна зона або миротворча зона, в якій збройні сили забезпечуватимуть мир? Як бачите, тут ще занадто багато відкритих питань, щоб зробити заяву", – зазначив міністр оборони.

Зрештою, рішення все одно прийматиме парламент, додав Пісторіус.

"Але ясно одне: Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі і найбільша економіка в Європі, не може стояти осторонь і залишатися незалученою", – заявив він.

Відповідаючи на питання про участь західних солдатів у можливій миротворчій місії в Україні, канцлер Олаф Шольц нещодавно заявив, що завжди потрібно діяти в правильному порядку. Україна повинна спочатку визначити для себе, якими є її цілі щодо миру, який не є продиктованим.

Нагадаємо, президент Зеленський визнав, що на зустрічах у Брюсселі обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії, та сказав, що вже "бачить позитив" від деяких лідерів.

У зверненні до лідерів ЄС висловив підтримку цій ідеї французького президента Емманюеля Макрона та закликав інших партнерів приєднуватися.