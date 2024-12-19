Зеленський про миротворців в Україні: є позитивна реакція, проговорюємо деталі

Президент України Володимир Зеленський визнав, що на зустрічах у Брюсселі обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії.

Про це він заявив на пресконференції після завершення переговорів, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський пояснив, що зараз тривають консультації, у проведенні яких допомагає президент Франції Емманюель Макрон

"Ми проговорювали з Емманюелем його давнішню ідею. Ми підтримуємо ідею (миротворчої місії, яка означає – ЄП) посилення України", – заявив він.

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Президент Зеленський наголосив, що вже отримав позитивні новини. "Емманюель мав контакти щодо цього з деякими лідерами. Ми в процесі, але я бачу, що є позитив від деяких лідерів", – заявив він.

Втім, президент утримався від конкретизації формату місії, пояснивши, що це "сенситивне питання". "Тут питання деталей і ми обговорюємо ці деталі", – додав він.

Раніше керівниця зовнішньополітичної служби ЄС коментувала ідею миротворчої місії в Україні. Також про неї згадували президент Фінляндії та глава МЗС Нідерландів, зазначаючи втім, що наразі ця ідея є дуже "сирою".