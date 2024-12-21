Чому Зеленський несподівано змінив позицію щодо НАТО та чого чекає від миротворців

Україна, що готується до приходу Трампа до влади у Білому домі та намагається створити максимум запобіжників, зараз використовує будь-яку можливість для таких переговорів і домовленостей, тож Зеленський не міг пропустити саміт Євросоюзу – подію, що збирає усіх європейських лідерів.

Однією з ключових тем обговорення стали можливі гарантії безпеки для України у разі, якщо у російсько-українській війні настане пауза чи то "заморозка", прагнення до якої дедалі відвертіше декларують політики і у Вашингтоні, і в інших західних столицях.

Найбільшу увагу медіа привернули переговори про можливу миротворчу місію в Україні.

Про те, що з цією ідеєю, яка важлива зміна відбулася в публічній позиції України щодо членства в НАТО і чому різко змінилася за останній тиждень позиція України щодо транзиту газу, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка (з Брюсселя) Від миротворців з США до газу, НАТО і матюків: все про переговори Зеленського у Брюсселі. Далі – стислий її виклад.

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Київ готується до переговорів з новим президентом США Дональдом Трампом. Для узгодження позицій щодо війни і гарантій безпеки генсек НАТО Марк Рютте організував у своїй брюссельській резиденції зустріч представників України і її "найвпливовіших друзів" у Європі. Хоча в реальності організатором переговорів був не він і не НАТО, а Україна.

Первинно візит Зеленського був прив’язаний до саміту ЄС у Брюсселі 19 грудня, де присутні лідери усіх держав. Але як можна всерйоз домовлятися про спільну стратегію у відносинах з США Трампа, якщо одним з учасників зустрічі є Віктор Орбан?.

А з огляду на те, що в апараті Євроради були проти організації зустрічі у вужчому форматі, та і Британія ще й не є членом ЄС, з’явилася ідея перейти під парасольку НАТО. Отже, зустріч провели ввечері, за день до саміту.

У переговорах, крім України, генсека НАТО та керівництва ЄС, брали участь Франція, Німеччина та Італія, Велика Британія, Данія та Нідерланди, а також Польща.

Варто підкреслити: переговори у резиденції Рютте ввечері 18 грудня не мали на меті досягти якоїсь угоди. Це радше проговорення та зближення позицій перед новою реальністю, яка настане з інавгурацією президента США.

Отже, на зустрічі лідери країн обговорювали питання гарантій безпеки, що мають супроводжувати перемир’я і зробити його стійким.

У Києві розуміють: з приходом Трампа до влади тиск на Київ щодо припинення вогню може безпрецедентно зрости. І так само є розуміння, що Путін використає перемир’я для відновлення сил і початку нового наступу.

Одна з гарантій безпеки, яка звучала у Брюсселі – це миротворча місія за участю військових з держав НАТО уздовж лінії російської окупації.

Одні з ключових питань: Чи не відкличуть миротворців додому через безпекові ризики? Чи будуть вони на місці у разі обстрілів через лінію дотику?

І другий момент, який, за даними джерел ЄП, вважають ключовим – це те, що у миротворчій місії мають брати участь також США.

Разом з тим Україна вважає, що єдиною реально дієвою гарантією безпеки є вступ України до Альянсу. Але готовності до цього кроку немає і близько.

Ще гіршою новиною для офіційного Києва стало те, що позиція команди Трампа у питанні запрошення України до НАТО є навіть жорсткішою, ніж Байдена.

Та зверніть увагу: наприкінці листопада Зеленський з власної ініціативи зробив, одна за одною, кілька заяв з приводу "часткового членства" з гарантіями НАТО, і відтоді жодного разу не повертався до цього питання.

За даними джерел "ЄП", Києву пояснили, що ці поступки – хай у яку обгортку Зеленський спробує їх обгорнути – не допоможуть у діалозі з Трампом, а лише погіршать стартову позицію. Мовляв, "виходимо з того, що цим Україна вже поступилася, а про інше давайте говорити".

Зараз основна стратегія підготовки України до переговорів з Трампом має дві складові – це побудова довіри і твердість позицій.

Іншою ключовою новиною, яку оголосив Зеленський у Брюсселі, стало тверде рішення відмовитися від прокачки російського газу, навіть якщо він буде замаскований під "азербайджанський".

Але повною несподіванкою стала заява Зеленського про виняток із заборони щодо газового транзиту, в якому читається натяк на Придністров’я.

Докладніше – в статті Сергія Сидоренка Від миротворців з США до газу, НАТО і матюків: все про переговори Зеленського у Брюсселі.