Почему Зеленский неожиданно изменил позицию по НАТО и чего ждет от миротворцев

Украина, которая готовится к приходу Трампа к власти в Белом доме и пытается создать максимум предохранителей, сейчас использует любую возможность для таких переговоров и договоренностей, поэтому Зеленский не мог пропустить саммит Евросоюза – событие, собирающее всех европейских лидеров.

Одной из ключевых тем обсуждения стали возможные гарантии безопасности для Украины в случае, если в российско-украинской войне наступит пауза или "заморозка", стремление к которой все откровеннее декларируют политики и в Вашингтоне, и в других западных столицах.

Наибольшее внимание медиа привлекли переговоры о возможной миротворческой миссии в Украине.

О том, что с этой идеей, какое важное изменение произошло в публичной позиции Украины по членству в НАТО и почему резко изменилась за последнюю неделю позиция Украины по транзиту газа, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (из Брюсселя) От миротворцев из США до газа, НАТО и матюков: все о переговорах Зеленского в Брюсселе. Далее – краткое ее изложение.

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Киев готовится к переговорам с новым президентом США Дональдом Трампом. Для согласования позиций по войне и гарантиям безопасности генсек НАТО Марк Рютте организовал в своей брюссельской резиденции встречу представителей Украины и ее "самых влиятельных друзей" в Европе. Хотя в реальности организатором переговоров был не он и не НАТО, а Украина.

Изначально визит Зеленского был привязан к саммиту ЕС в Брюсселе 19 декабря, где присутствуют лидеры всех государств. Но как можно всерьез договариваться о совместной стратегии в отношениях с США Трампа, если одним из участников встречи является Виктор Орбан?

А учитывая, что в аппарате Евросовета были против организации встречи в более узком формате, да и Британия еще и не является членом ЕС, появилась идея перейти под зонтик НАТО. Встречу провели вечером, за день до саммита.

В переговорах, кроме Украины, генсека НАТО и руководства ЕС, участвовали Франция, Германия и Италия, Великобритания, Дания и Нидерланды, а также Польша.

Стоит подчеркнуть: переговоры в резиденции Рютте вечером 18 декабря не имели целью достичь какого-то соглашения. Это скорее проговаривание и сближение позиций перед новой реальностью, которая наступит с инаугурацией президента США.

Итак, на встрече лидеры стран обсуждали вопросы гарантий безопасности, которые должны сопровождать перемирие и сделать его устойчивым.

В Киеве понимают: с приходом Трампа к власти давление на Киев относительно прекращения огня может беспрецедентно возрасти. И так же есть понимание, что Путин использует перемирие для восстановления сил и начала нового наступления.

Одна из гарантий безопасности, которая звучала в Брюсселе – это миротворческая миссия с участием военных из государств НАТО вдоль линии российской оккупации.

Одни из ключевых вопросов: Не отзовут ли миротворцев домой из-за рисков безопасности? Будут ли они на месте в случае обстрелов через линию соприкосновения?

И второй момент, который, по данным источников ЕП, считают ключевым – это то, что в миротворческой миссии должны участвовать также США.

Вместе с тем Украина считает, что единственной реально действенной гарантией безопасности является вступление Украины в Альянс. Но готовности к этому шагу нет и близко.

Еще худшей новостью для официального Киева стало то, что позиция команды Трампа в вопросе приглашения Украины в НАТО является даже более жесткой, чем Байдена.

И обратите внимание: в конце ноября Зеленский по собственной инициативе сделал, одно за другим, несколько заявлений по поводу "частичного членства" с гарантиями НАТО, и с тех пор ни разу не возвращался к этому вопросу.

По данным источников "ЕП", Киеву объяснили, что эти уступки – в какую бы обертку Зеленский ни попытался их обернуть – не помогут в диалоге с Трампом, а лишь ухудшат стартовую позицию. Мол, "исходим из того, что этим Украина уже уступила, а об остальном давайте говорить".

Сейчас основная стратегия подготовки Украины к переговорам с Трампом имеет две составляющие – это построение доверия и твердость позиций.

Другой ключевой новостью, которую объявил Зеленский в Брюсселе, стало твердое решение отказаться от прокачки российского газа, даже если он будет замаскирован под "азербайджанский".

Но полной неожиданностью стало заявление Зеленского об исключении из запрета по газовому транзиту, в котором читается намек на Приднестровье.

Подробнее – в статье Сергея Сидоренко От миротворцев из США до газа, НАТО и матюков: все о переговорах Зеленского в Брюсселе.