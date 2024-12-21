Міністра оборони Польщі обурили прапори УПА на поставлених Україні польських БТР

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав провокацією червоно-чорні прапори УПА на поставлених Польщею бронетранспортерах.

Про це він написав в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Косіняк-Камиш заявив, що доручив зв’язатися з українським військовим аташе у Варшаві з цього питання.

"Прапори УПА на бронетранспортерах Rosomak, які Польща постачає українській армії, є провокацією, яка не повинна відбутися. Я доручив терміново зв'язатися з українським аташе у Варшаві для з'ясування цього питання", – написав польський міністр.

Реклама:

Flagi UPA na dostarczonych przez Polskę ukraińskiej armii transporterach opancerzonych Rosomak to prowokacja, która nie powinna mieć miejsca. Poleciłem pilną interwencję u ukraińskiego attaché w Warszawie, celem wyjaśnienia sprawy. – Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) December 20, 2024

Приводом такої реакції стало розміщене у профілі WarNewsPl на платформі X відео, на якому можна бачити червоно-чорні прапори Української повстанської армії польському бронетранспортері.

За інформацією канцелярії президента Республіки Польща, Польща передала Україні 100 бронетранспортерів КТО Rosomak.

Нагадаємо, у Варшаві говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.

Читайте також "Заборона Бандери" чи дозвіл на ексгумації? Що дійсно важливо для відносин України та Польщі