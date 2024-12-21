Зеленський звільнив послів України у Литві, Словенії і кількох інших державах

Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення послів України у кількох державах.

Відповідні укази розміщені на сайті глави держави, передає "Європейська правда".

Так, звільнено Андрія Тарана з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Словенія, Петра Бешту – в Литовській Республіці, Андрія Праведника – в Республіці Кенія і в Республіці Руанда за сумісництвом, Сергія Корсунського – в Японії.

Крім того, звільнено Василя Гаміняна з посади посла України в Індонезії та з посади представника України при Асоціації держав Південно-Східної Азії за сумісництвом.

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Також звільнено Павла Рябікіна з посади надзвичайного і повноважного посла України в Китаї.

Також з посади постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй, надзвичайного і повноважного посла України в Співдружності Багамських Островів та надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Тринідад і Тобаго звільнено Сергія Кислицю.

Напередодні Зеленський заявив, що погодив призначення понад 30 послів України за кордоном.

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга після призначення на початку вересня анонсував низку кадрових рішень і перегляд зовнішньополітичної стратегії. На початку листопада Зеленський зазначив, що заміни та призначення готуються.