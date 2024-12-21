Зеленский уволил послов Украины в Литве, Словении и нескольких других государствах

Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении послов Украины в нескольких государствах.

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства, передает "Европейская правда".

Так, уволен Андрей Таран с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Словения, Петр Бешта – в Литовской Республике, Андрей Праведник – в Республике Кения и в Республике Руанда по совместительству, Сергей Корсунский – в Японии.

Кроме того, уволен Василий Гаминян с должности посла Украины в Индонезии и с должности представителя Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по совместительству.

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Также уволен Павел Рябикин с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Китае.

Также с должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Содружестве Багамских Островов и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго уволен Сергей Кислица.

Накануне Зеленский заявил, что согласовал назначение более 30 послов Украины за рубежом.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига после назначения в начале сентября анонсировал ряд кадровых решений и пересмотр внешнеполитической стратегии. В начале ноября Зеленский отметил, что замены и назначения готовятся.