Китай заявив, що США "грають з вогнем", допомагаючи Тайваню

Китайський уряд висловив у неділю протест проти останніх американських заяв про військову допомогу Тайваню, попередивши Сполучені Штати, що вони "грають з вогнем".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ABC News.

Президент США Джо Байден схвалив у суботу надання засобів і послуг американського Міністерства оборони Тайваню на суму до 571 млн доларів.

Окремо Міністерство оборони США заявило в п'ятницю, що було схвалено продаж військової продукції на суму 295 млн доларів.

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У заяві Міністерства закордонних справ Китаю міститься заклик до США припинити озброєння Тайваню і зупинити те, що воно назвало "небезпечними кроками, які підривають мир і стабільність у Тайванській протоці".

Тайвань – це демократичний острів з 23-мільйонним населенням, який китайський уряд вважає своєю територією і заявляє, що він повинен перейти під його контроль.

Американські військові продажі і допомога мають на меті допомогти Тайваню захистити себе і стримати Китай від нападу.

Військова допомога у розмірі 571 млн доларів надається на додаток до дозволу Байдена на виділення 567 млн доларів на ті ж цілі, наданого наприкінці вересня.

Міністерство закордонних справ Тайваню привітало схвалення цих двох угод, заявивши в соціальній мережі X, що вони підтверджують "відданість уряду США нашій обороні".

Нагадаємо, колишня президентка Тайваню Цай Інвень вважає, що в найближчому майбутньому США повинні віддати перевагу допомозі Україні зброєю, а не Тайваню.

У серпні стало відомо, що НАТО посилює свою присутність у західній частині Тихого океану, відправляючи військові кораблі в нові місця для протидії Китаю.