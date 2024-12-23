Майже половина українців згодні на вступ у НАТО без окупованих територій

47% українців готові підтримати вступ України в НАТО, якщо частина українських територій залишиться окупованою РФ.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 29 листопада по 14 грудня 2024 року, повідомляє "Європейська правда".

У грудні 2024 року 47% респондентів ствердно відповіли на питання про підтримку вступу України до НАТО у разі, якщо частина її території залишиться окупованою. Це на 14 відсоткових пунктів вище, ніж червні 2023 року.

Не готові підтримати вступ у НАТО, якщо частина території України буде окупована, 36% опитаних, що на 16 відсоткових пунктів менше, ніж у червні 2023 року.

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Частіше про неготовність підтримати вступ до НАТО, якщо частина українських територій залишиться окупованою, повідомляли респонденти віком від 50 років (40%); респонденти, які до повномасштабного вторгнення проживали у східних (36%), центральних (38%), південних (48%) областях; респонденти, які живуть за межею бідності (46%); респонденти, які не мають близьких на тимчасово окупованих територіях (42%).

На думку 55% опитаних, найкращим варіантом гарантування безпеки для України є вступ у НАТО.

Нейтральний статус, забезпечений міжнародними гарантіями, підтримує 12% опитаних.

Із запропонованих варіантів менш надійними з погляду безпеки країни для респондентів виявилися позаблоковий статус України з обмеженням власних оборонних спроможностей і ставка виключно на власні сили зі збереженням оборонних спроможностей – ці сценарії підтримали по 3% респондентів.

60% опитаних вважають, що унеможливити повторну військову агресію з боку РФ здатен лише вступ України в НАТО. Серед інших оборонних стратегій, які можуть бути ефективними для захисту від повторного нападу РФ, респонденти також часто називали відновлення ядерного статусу держави (39%).

Найменш ефективною із запропонованих стратегій, на думку респондентів, є створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення незалежно від того, чиї війська будуть залучені до її контролю.

Вступ України в НАТО та відновлення ядерного статусу є найбільш поширеними варіантами відповідей серед усіх респондентів незалежно від макрорегіону проживання до повномасштабного вторгнення, фінансового становища чи наявності близьких на тимчасово окупованих територіях.

Під час опитування методом face-to-face було опитано 1518 респондентів віком від 18 років з усіх підконтрольних уряду територій України.

Інше опитування показало, що станом на листопад близько 70% українців позитивно ставилися до ідеї поетапного вступу України в НАТО, так, як свого часу це відбулося для розділеної Німеччини.

Як повідомлялося, понад половина громадян Польщі вперше підтримали думку, що війна в Україні повинна бути закінчена, навіть якщо їй доведеться відмовитися від частини своєї території або незалежності.