Почти половина украинцев согласны на вступление в НАТО без оккупированных территорий

47% украинцев готовы поддержать вступление Украины в НАТО, если часть украинских территорий останется оккупированной РФ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 ноября по 14 декабря 2024 года, сообщает "Европейская правда".

В декабре 2024 года 47% респондентов утвердительно ответили на вопрос о поддержке вступления Украины в НАТО в случае, если часть ее территории останется оккупированной. Это на 14 процентных пунктов выше, чем в июне 2023 года.

Не готовы поддержать вступление в НАТО, если часть территории Украины будет оккупирована, 36% опрошенных, что на 16 процентных пунктов меньше, чем в июне 2023 года.

Реклама:

Чаще о неготовности поддержать вступление в НАТО, если часть украинских территорий останется оккупированной, сообщали респонденты в возрасте от 50 лет (40%); респонденты, которые до полномасштабного вторжения проживали в восточных (36%), центральных (38%), южных (48%) областях; респонденты, живущие за чертой бедности (46%); респонденты, которые не имеют близких на временно оккупированных территориях (42%).

По мнению 55% опрошенных, лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины является вступление в НАТО.

Нейтральный статус, обеспеченный международными гарантиями, поддерживает 12% опрошенных.

Из предложенных вариантов менее надежными с точки зрения безопасности страны для респондентов оказались внеблоковый статус Украины с ограничением собственных оборонных возможностей и ставка исключительно на собственные силы с сохранением оборонных возможностей – эти сценарии поддержали по 3% респондентов.

60% опрошенных считают, что исключить повторную военную агрессию со стороны РФ способно только вступление Украины в НАТО. Среди других оборонных стратегий, которые могут быть эффективными для защиты от повторного нападения РФ, респонденты также часто называли восстановление ядерного статуса государства (39%).

Наименее эффективной из предложенных стратегий, по мнению респондентов, является создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения независимо от того, чьи войска будут привлечены к ее контролю.

Вступление Украины в НАТО и восстановление ядерного статуса являются наиболее распространенными вариантами ответов среди всех респондентов независимо от макрорегиона проживания до полномасштабного вторжения, финансового положения или наличия близких на временно оккупированных территориях.

Во время опроса методом face-to-face было опрошено 1518 респондентов в возрасте от 18 лет со всех подконтрольных правительству территорий Украины.

Другой опрос показал, что по состоянию на ноябрь около 70% украинцев положительно относились к идее поэтапного вступления Украины в НАТО, так, как в свое время это произошло для разделенной Германии.

Как сообщалось, более половины граждан Польши впервые поддержали мнение, что война в Украине должна быть закончена, даже если ей придется отказаться от части своей территории или независимости.