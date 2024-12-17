55% поляків – за швидке завершення війни, навіть ціною втрати Україною територій

Понад половина громадян Польщі вперше підтримали думку, що війна в Україні повинна бути закінчена, навіть якщо їй доведеться відмовитися від частини своєї території або незалежності.

Про це свідчить останнє опитування польського Центру дослідження громадської думки (CBOS), пише "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

CBOS зазначає, що вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України в польському суспільстві переважає думка, що в першу чергу слід прагнути до припинення конфлікту і укладення миру, навіть якщо для цього Україні доведеться відмовитися від частини своєї території або незалежності.

Такої думки зараз дотримуються 55% респондентів, тоді як у вересні 2024 року її підтримали 39% опитаних, а у квітні 2022 року – 26%.

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Лише 31% польських респондентів зараз вважає, що Україні слід продовжувати боротьбу без жодних поступок Росії (у вересні 2024-го таких було 46%, у квітні 2022-го – 59%).

Як вказують у CBOS, на різних етапах повномасштабної війни серед поляків завжди переважало переконання, що українці (за підтримки Заходу) повинні продовжувати боротьбу і не йти на жодні поступки Росії.

Однак, як зазначається в дослідженні, цей відсоток неухильно знижується з початку другого року повномасштабної війни в Україні, а за останні три місяці впав ще на десяток відсоткових пунктів.

"Мирні переговори" між Україною та Росією частіше підтримують поляки у віковій групі 18-24 років, мешканці найменших міст, менш освічені, погано оцінюють свій матеріальний стан, частіше сповідують релігію і дотримуються правих поглядів, додають у CBOS.

Зазначимо, останні соціологічні опитування українців вказують, що після майже трьох років повномасштабного вторгнення Росії переважна більшість вважає неприпустимою територіальні поступки.