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Швейцарія долучилася до 15-го пакета санкцій ЄС проти РФ і до обмежень щодо Білорусі

Новини — Понеділок, 23 грудня 2024, 14:35 — Уляна Кричковська

Влада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до ухваленого 16 грудня Європейським Союзом 15-го пакета санкцій проти Росії, а також до заходів проти Білорусі.

Про це повідомили у швейцарському уряді, передає "Європейська правда".

Як йдеться у заяві, Федеральний департамент економічних справ, освіти та досліджень Швейцарії, як компетентний орган з питань санкцій, розширив список санкцій проти Росії та Білорусі. 

"Таким чином, Швейцарія приєднується до додаткових санкцій, запроваджених ЄС у відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України та ситуацію в Білорусі. Зміни набудуть чинності 24 грудня", – акцентували у заяві.

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Відтак, як наголосили у Швейцарії, на нових підсанкційних осіб також поширюється заборона на в'їзд і транзит через країну.

"Міністерство ухвалило індивідуальні фінансові санкції, які ЄС запровадив проти Білорусі в межах його заходів проти білоруського режиму через ситуацію в цій країні", – додали у заяві.

16 грудня Рада ЄС ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, ще 52 судна з російського "тіньового флоту" були покарані забороною на доступ до портів і певних послуг. 

Також у грудні ЄС вперше ввів санкції через так звані гібридні російські атаки.

Пізніше німецьке видання Welt am Sonntag написало, що ЄС має намір ухвалити наступний пакет санкцій проти Росії 24 лютого – у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 

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Росія Білорусь санкції Швейцарія
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