Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций против РФ и к ограничениям в отношении Беларуси

Власти Швейцарии приняли решение присоединиться к принятому 16 декабря Европейским Союзом 15-му пакету санкций против России, а также к мерам против Беларуси.

Об этом сообщили в швейцарском правительстве, передает "Европейская правда".

Как говорится в заявлении, Федеральный департамент экономических дел, образования и исследований Швейцарии, как компетентный орган по вопросам санкций, расширил список санкций против России и Беларуси.

"Таким образом, Швейцария присоединяется к дополнительным санкциям, введенным ЕС в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины и ситуацию в Беларуси. Изменения вступят в силу 24 декабря", – акцентировали в заявлении.

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Следовательно, как отметили в Швейцарии, на новых подсанкционных лиц также распространяется запрет на въезд и транзит через страну.

"Министерство приняло индивидуальные финансовые санкции, которые ЕС ввел против Беларуси в рамках его мер против белорусского режима из-за ситуации в этой стране", – добавили в заявлении.

16 декабря Совет ЕС принял 15-й пакет санкций против России. В частности, еще 52 судна из российского "теневого флота" были наказаны запретом на доступ к портам и определенным услугам.

Также в декабре ЕС впервые ввел санкции из-за так называемых гибридных российских атак.

Позже немецкое издание Welt am Sonntag написало, что ЕС намерен принять следующий пакет санкций против России 24 февраля – в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.