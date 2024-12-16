ЄС уперше запровадив санкції проти Росії через гібридні загрози

Рада Європейського Союзу в понеділок, 16 грудня, вперше в історії запровадила обмежувальні заходи проти 16 фізичних та трьох юридичних осіб, відповідальних за дестабілізаційні дії Росії за кордоном.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві Ради ЄС.

Нові санкції Євросоюзу, як зазначається, є відповіддю на "зловмисні дії Росії та її неповагу до заснованого на правилах міжнародного порядку та міжнародного права".

До чорного списку потрапив підрозділ 29155 головного управління Генерального штабу Росії (ГРУ), причетний до вбивств за кордоном і дестабілізаційних дій, таких як вибухи і кібератаки по всій Європі.

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ЄС також наклав санкції на Панафриканську групу з торгівлі та інвестицій – дезінформаційну мережу, що здійснює проросійські операції таємного впливу в Африці, та її засновника Харуну Дуамбу.

Санкції Євросоюзу були накладені на "Африканську ініціативу" – інформагентство, що поширює російську пропаганду та дезінформацію в Африці, його головного редактора і співробітника Федеральної служби безпеки Росії Артема Курєєва та високопосадовця ГРУ, який після смерті Євгенія Пригожина перебрав на себе керівництво операціями групи Вагнера в Африці.

Додатково Рада ЄС у межах боротьби з дезінформаційною кампанією Росії "Двійник" запровадила санкції проти посадовиці адміністрації президента Росії Софії Захарової та керівника і засновника державної корпорації "Структура" Ніколая Тупікіна.

Нові санкції Євросоюзу також спрямовані проти Владіміра Сергієнка – колишнього помічника депутата Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" Євгенія Шмідта, який активно співпрацював з російськими розвідниками, та російського підприємця Візи Мізаєва та його бізнес-партнера і дружини, причетних до операції російської розвідки проти Федеральної розвідувальної служби Німеччини.

Зрештою, новий санкційний режим ЄС охопив колабораціоністів уряду Росії у Франції – російську чиновницю Алесю Милорадович та молдовського бізнесмена Анатолія Призенка, який сприяв відправленню кількох молдовських громадян до Франції в жовтні 2023 року.

На підсанкційних осіб Європейський Союз накладе замороження активів, громадянам і компаніям ЄС буде заборонено надавати їм кошти, а на фізичних осіб також буде поширюватися заборона на поїздки до Євросоюзу.

Нагадаємо, новий режим санкцій за гібридні дії проти Європейського Союзу було погоджено на рівні постійних представників держав-членів на початку жовтня 2024 року.

Тоді ж ЄС на тлі зростання випадків дестабілізаційної діяльності Росії заявив, що ці дії не вплинуть на його рішучість підтримувати Україну.