Чому зміна влади в Канаді може відбутися вже незабаром і що це означає для України

Уряд Канади може достроково піти у відставку, а його очільник Джастін Трюдо – втратити шанси на збереження посади прем'єра.

Старт політичній кризі дала несподівана відставка канадської політикині українського походження Христі Фріланд з посади віцепрем'єрки та міністерки фінансів Канади. Сама Фріланд пояснила своє рішення розбіжностями з Джастіном Трюдо щодо економічної політики напередодні обіцяного Дональдом Трампом запровадження торговельних мит для Канади.

Про те, які далекосяжні наслідки може мати цей крок, у тому числі для України, читайте в статті програмного директора Центру Дністрянського Дмитра Шеренговського Трюдо, давай, до побачення! Як відставка Христі Фріланд стала ознакою великих змін у Канаді. Далі – стислий її виклад.

Офіційною версією і, ймовірно, останньою краплею, що спричинила відставку Христі Фріланд, стали розбіжності з приводу реакції Канади на обіцянку Дональда Трампа ввести мита у розмірі 25% на весь імпорт із Канади та Мексики, якщо ці дві країни не врегулюють нелегальну міграцію та поширення наркотиків (зокрема, препарату фентанілу) до США.

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Варто визнати: ці звинувачення не є абсолютно безпідставними, адже Канада та Мексика мають більш ліберальне міграційне законодавство та відкритіші умови приїзду в країну у порівнянні із США. І мігранти нерідко цим користуються.

Також частина канадського та мексиканського експорту звільнена від мит завдяки торговельній угоді USMCA (The United States-Mexico-Canada Agreement) між трьома країнами, що була компромісним творінням Трампа в час його першої каденції.

Ця заява Трампа стала громом серед ясного неба для Канади, 75% експорту якої припадає саме на США.

Фріланд наполягала на більш жорсткій відповіді Канади, значному скороченні видатків урядом та підготовці до затягування поясів на час президентства Трампа.

Тим часом ще наприкінці листопада Трюдо вирішив скасувати податки на деякі товари та послуги (іграшки, продукти, декор, розваги тощо) в кількох провінціях на час Різдвяних свят, аж до лютого 2025 року. Це явний популістичний крок, зроблений, щоб вгамувати падіння рейтингу уряду і Ліберальної партії.

Загострення розбіжностей між Джастіном Трюдо та Христею Фріланд системно накопичувалося протягом багатьох років.

Вони були помітні ще під час переговорів про оновлення Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA) у 2018 році.

У 2024 році напруження досягло нового піка.

Фріланд виступала за більш жорстке скорочення видатків, тоді як Трюдо наполягав на розширенні соціальних програм і підтримці зеленого переходу

У мережі також поширилася конспірологія про те, що, мовляв, це була вимога Трампа до Трюдо – усунути Фріланд з команди за її прагнення більш жорсткої політики впродовж переговорів щодо NAFTA та занадто проукраїнську позицію, яка заважатиме Канаді погоджуватися на Трампову ідею швидкого перемир’я на невигідних для України умовах.

Хоча саме ця аргументація є всього лиш вигадкою, однак її контекст не позбавлений певної частки правдивості.

Дональд Трамп неодноразово використовував критику Христі Фріланд як політичний інструмент впродовж переговорів щодо NAFTA. Як пригадує Politico, він навіть називав її "небажаною переговірницею".

Фактично відставка Фріланд оголила розбіжності всередині Ліберальної партії, які намагалися не виносити на публіку.

Враховуючи проблеми всередині партії, прем’єр-міністр Трюдо вирішив використати свій улюблений прийом – зробити ротацію в кабінеті міністрів.

Урядові зміни "розбудили" канадську опозицію. Лідер НДП Джагміт Сінгх оголосив, що "ліберали не заслуговують на черговий шанс", і тому він буде ставити на голосування вотум недовіри уряду на наступному засіданні парламенту, яке має розпочатися 27 січня.

Якщо опозиція об’єднається (а виглядає так, що такий намір існує), то отримає достатньо голосів для оголошення вотуму недовіри.

Цікаво, що політична криза у Канаді не несе для Києва ризиків, натомість може принести додаткові переваги.

Докладніше – в матеріалі Дмитра Шеренговського Трюдо, давай, до побачення! Як відставка Христі Фріланд стала ознакою великих змін у Канаді.