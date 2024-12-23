Почему смена власти в Канаде может произойти уже вскоре и что это означает для Украины

Правительство Канады может досрочно уйти в отставку, а его глава Джастин Трюдо – потерять шансы на сохранение должности премьера.

Старт политическому кризису дала неожиданная отставка канадского политика украинского происхождения Христи Фриланд с должности вице-премьера и министра финансов Канады. Сама Фриланд объяснила свое решение разногласиями с Джастином Трюдо по экономической политике накануне обещанного Дональдом Трампом введения торговых пошлин для Канады.

О том, какие далеко идущие последствия может иметь этот шаг в важной для нас стране, читайте в статье программного директора Центра Днестровского Дмитрия Шеренговского Трюдо, давай, до свидания! Как отставка Христи Фриланд стала признаком больших перемен в Канаде. Далее – краткое ее изложение.

Официальной версией и, вероятно, последней каплей, вызвавшей отставку Христи Фриланд, стали разногласия по поводу реакции Канады на обещание Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25% на весь импорт из Канады и Мексики, если эти две страны не урегулируют нелегальную миграцию и распространение наркотиков (в частности, препарата фентанила) в США.

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Стоит признать: эти обвинения не являются абсолютно безосновательными, ведь Канада и Мексика имеют более либеральное миграционное законодательство и более открытые условия приезда в страну по сравнению с США. И мигранты нередко этим пользуются.

Также часть канадского и мексиканского экспорта освобождена от пошлин благодаря торговому соглашению USMCA (The United States-Mexico-Canada Agreement) между тремя странами, которое было компромиссным творением Трампа во время его первой каденции, которое он пролоббировал на замену положениям Североамериканской зоны свободной торговли, так называемой NAFTA.

Это заявление Трампа стало громом среди ясного неба для Канады, 75% экспорта которой приходится именно на США.

Фриланд настаивала на более жестком ответе Канады, значительном сокращении расходов правительством и подготовке к затягиванию поясов на время президентства Трампа.

Между тем еще в конце ноября Трюдо решил отменить налоги на некоторые товары и услуги (игрушки, продукты, декор, развлечения и т.д.) в нескольких провинциях на время Рождественских праздников, вплоть до февраля 2025 года. Это явный популистский шаг, сделанный, чтобы унять падение рейтинга правительства и Либеральной партии.

Обострение разногласий между Джастином Трюдо и Христей Фриланд системно накапливалось в течение многих лет.

Они были заметны еще во время переговоров об обновлении Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) в 2018 году.

В 2024 году напряжение достигло нового пика.

Фриланд выступала за более жесткое сокращение расходов, тогда как Трюдо настаивал на расширении социальных программ и поддержке зеленого перехода

В сети также распространилась конспирология о том, что, мол, это было требование Трампа к Трюдо – устранить Фриланд из команды за ее стремление к более жесткой политике в ходе переговоров по NAFTA и слишком проукраинскую позицию, которая будет мешать Канаде соглашаться на Трампову идею быстрого перемирия на невыгодных для Украины условиях.

Хотя именно эта аргументация является всего лишь выдумкой, однако ее контекст не лишен определенной доли правдивости.

Дональд Трамп неоднократно использовал критику Христи Фриланд как политический инструмент в течение переговоров по NAFTA. Как вспоминает Politico, он даже называл ее "нежелательной переговорщицей".

Фактически отставка Фриланд обнажила разногласия внутри Либеральной партии, которые старались не выносить на публику.

Учитывая проблемы внутри партии, премьер-министр Трюдо решил использовать свой любимый прием – сделать ротацию в кабинете министров.

Правительственные изменения "разбудили" канадскую оппозицию. Лидер НДП Джагмит Сингх объявил, что "либералы не заслуживают очередного шанса", и поэтому он будет ставить на голосование вотум недоверия правительству на следующем заседании парламента, которое должно начаться 27 января.

Если оппозиция объединится (а выглядит так, что такое намерение существует), то получит достаточно голосов для объявления вотума недоверия.

Интересно, что политический кризис в Канаде не несет для Киева рисков, зато может принести дополнительные преимущества.

Подробнее – в материале Дмитрия Шеренговского Трюдо, давай, до свидания! Как отставка Христи Фриланд стала признаком больших перемен в Канаде.