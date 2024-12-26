Зеленський призначив нового постпреда при міжнародних організаціях у Відні

Президент України Володимир Зеленський призначив постпредом України при міжнародних організаціях у Відні дипломата Юрія Вітренка, повного тезку екскерівника "Нафтогазу".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента.

"Призначити Вітренка Юрія Володимировича Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні", – йдеться у документі від 26 грудня.

З лютого 2024 року і до липня цю посаду обіймала Еміне Джапарова, ексзаступниця попереднього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

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Юрій Вітренко є кадровим дипломатом, повним тезкою Юрія Вітренка-екскерівника "Нафтогазу". Вітренко раніше очолював головне управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента України, також був заступником постпреда України при ООН.

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