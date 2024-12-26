Зеленский назначил нового постпреда при международных организациях в Вене

Президент Украины Владимир Зеленский назначил постпредом Украины при международных организациях в Вене дипломата Юрия Витренко, полного тезку экс-руководителя "Нафтогаза".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ опубликовали на сайте Офиса президента.

"Назначить Витренко Юрия Владимировича Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене", – говорится в документе от 26 декабря.

До сих пор эту должность с февраля 2024 года занимала Эмине Джапарова, экс-заместитель предыдущего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

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Юрий Витренко является кадровым дипломатом, полным тезкой Юрия Витренко-экс-руководителя НАК "Нафтогаз".

Витренко ранее возглавлял главное управление по вопросам внешнеполитической деятельности Директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Офиса президента Украины, также был заместителем постпреда Украины при ООН.

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