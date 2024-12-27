Чому розриви кабелів на Балтиці не є випадковістю і хто за цим може стояти

Посеред дня на Різдво естонський та фінський оператори енергосистеми раптом зафіксували аварійне вимкнення електролінії Estlink 2, що сполучає енергосистеми країн по дну Фінської затоки.

Припущення, що несправність не з’явилася сама собою, а створена умисно, були неуникними: за останній рік сталося кілька пошкоджень морських кабелів, і щоразу потім слідство доходило висновку, що їх могли порвати якорі кораблів, що прямували до або з російських портів.

Та цей раз виявився особливим: фінські слідчі "по гарячих слідах" затримали танкер, який зараховують до так званого "тіньового флоту" Росії.

Про деталі нового інциденту на Балтиці – в статті журналістки "Європейської правди" Марії Ємець Російська війна йде під воду: що стоїть за серією диверсій проти кабелів у Балтійському морі. Далі – стислий її виклад.

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Estlink 2 – це ключова підводна високовольтна лінія електропередачі на 650 МВт між двома державами ЄС, Естонією та Фінляндією.

Лінія експлуатується з 2014 року і покликана забезпечити енергетичну незалежність держав Балтії.

Є також альтернативна лінія, Estlink 1, з удвічі меншою потужністю, а також лінія NordBalt між Литвою та Швецією, потужністю 700 МВт. Обидві вони поки продовжують функціонувати; це одна з причин, чому обрив ключової підводної ЛЕП не призвів до знеструмлень в Естонії.

Втім, важливо зауважити і ширший контекст.

Енергосистема балтійських держав була побудована і досі функціонує у складі єдиної електромережі з Росією. У балтійських столицях давно є розуміння того, що це – загроза енергетичній стабільності і незалежності цих держав ЄС і НАТО, тому вже давно ведеться підготовка до їхнього приєднання до єдиної європейської електромережі.

Це виявилося непростою задачею. Втім, вона зараз близька до втілення – на 8 лютого 2025 року призначений вихід держав Балтії з єдиної енергосистеми із Росією та Білоруссю.

Аж тут, за шість тижнів до цієї дати, відбувається настільки значна аварія.

Обставини дозволяють припускати, що атака на кабель була умисною.

Якщо після пошкодження газопроводу Balticconnector у жовтні 2023 року китайське торгове судно Yi Peng 3 перебувало у міжнародних водах, що не дозволило данському фрегату одразу допитати команду, то різдвяний інцидент з Estlink 2 має принципову відмінність: корабель зупинили у фінських водах.

Фінляндія, навчена попередніми випадками, цього разу зреагувала майже блискавично.

Це одразу дало набагато більше можливостей для розслідування: танкеру Eagle S наказали рухатися у супроводі патрульного катера до портового міста Порккала, що поруч із Гельсінкі, і там стати на якір. Далі поліція і прикордонники посеред ночі висадилися на борт з гелікоптерів та почали слідчі дії. Фінські медіа повідомляють, що вони очікували зустріти опір і були озброєні, проте цього не сталося.

Головна знахідка під час обшуку: коли команду попросили підняти один з якорів, виявилося, що він відсутній на ланцюзі.

Eagle S йшов з російського порту Усть-Луга до Єгипту, завантажений неетильованим бензином. Судно зареєстроване під прапором Островів Кука, а власником вказана компанія з ОАЕ.

"На даний час наше припущення – що це судно з "тіньового флоту", – заявив очільник митниці Самі Ракшит. Танкеру загрожує розслідування ще й за ігнорування західних санкцій проти російської нафти.

Хоча умисний розрив кабелю ще юридично не доведений, у Фінляндії і Естонії не вірять у чергову прикру випадковість. Понад те, прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає "дуже ймовірним", що щось подібне повториться найближчим часом.

І хоча поки що всі уникають прямих звинувачень на адресу Кремля, натяки вже лунають.

Наразі Фінляндія разом з Естонією, Швецією, Норвегією, Данією, Польщею, Єврокомісією та генсеком НАТО обговорюють заходи для протидії подібним інцидентам.

Докладніше – в матеріалі Марії Ємець Російська війна йде під воду: що стоїть за серією диверсій проти кабелів у Балтійському морі.