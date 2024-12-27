Почему разрывы кабелей на Балтике не являются случайностью и кто за этим может стоять

Посреди дня на Рождество эстонский и финский операторы энергосистемы вдруг зафиксировали аварийное отключение электролинии Estlink 2, соединяющей энергосистемы стран по дну Финского залива.

Предположения, что неисправность не появилась сама собой, а создана умышленно, были неизбежными: за последний год произошло несколько повреждений морских кабелей, и каждый раз потом следствие приходило к выводу, что их могли порвать якоря кораблей, направлявшихся в или из российских портов.

Но этот раз оказался особенным: финские следователи "по горячим следам" задержали танкер, который причисляют к так называемому "теневому флоту" России.

О деталях нового инцидента на Балтике – в статье журналистки "Европейской правды" Марии Емец Российская война идет под воду: что стоит за серией диверсий против кабелей в Балтийском море. Далее – краткое ее изложение.

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Estlink 2 – это ключевая подводная высоковольтная линия электропередачи на 650 МВт между двумя государствами ЕС, Эстонией и Финляндией.

Линия эксплуатируется с 2014 года и призвана обеспечить энергетическую независимость государств Балтии.

Есть также альтернативная линия, Estlink 1, с вдвое меньшей мощностью, а также линия NordBalt между Литвой и Швецией, мощностью 700 МВт. Обе они пока продолжают функционировать; это одна из причин, почему обрыв ключевой подводной ЛЭП не привел к обесточиванию в Эстонии.

Впрочем, важно заметить и более широкий контекст.

Энергосистема балтийских государств была построена и до сих пор функционирует в составе единой электросети с Россией. В балтийских столицах давно есть понимание того, что это – угроза энергетической стабильности и независимости этих государств ЕС и НАТО, поэтому уже давно ведется подготовка к их присоединению к единой европейской электросети.

Это оказалось непростой задачей. Впрочем, она сейчас близка к воплощению – на 8 февраля 2025 года назначен выход государств Балтии из единой энергосистемы с Россией и Беларусью.

И тут, за шесть недель до этой даты, происходит столь значительная авария.

Обстоятельства позволяют предполагать, что атака на кабель была умышленной.

Если после повреждения газопровода Balticconnector в октябре 2023 года китайское торговое судно Yi Peng 3 находилось в международных водах, что не позволило датскому фрегату сразу допросить команду, то рождественский инцидент с Estlink 2 имеет принципиальное отличие: корабль остановили в финских водах.

Финляндия, наученная предыдущими случаями, на этот раз среагировала почти молниеносно.

Это сразу дало гораздо больше возможностей для расследования: танкеру Eagle S приказали двигаться в сопровождении патрульного катера в портовый город Порккала, что рядом с Хельсинки, и там стать на якорь. Далее полиция и пограничники посреди ночи высадились на борт с вертолетов и начали следственные действия. Финские медиа сообщают, что они ожидали встретить сопротивление и были вооружены, однако этого не произошло.

Главная находка во время обыска: когда команду попросили поднять один из якорей, оказалось, что он отсутствует на цепи.

Eagle S шел из российского порта Усть-Луга в Египет, загруженный неэтилированным бензином. Судно зарегистрировано под флагом Островов Кука, а владельцем указана компания из ОАЭ.

"В настоящее время наше предположение – что это судно из "теневого флота", – заявил глава таможни Сами Ракшит. Танкеру грозит расследование еще и за игнорирование западных санкций против российской нефти.

Хотя умышленный разрыв кабеля еще юридически не доказан, в Финляндии и Эстонии не верят в очередную досадную случайность. Более того, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает "очень вероятным", что нечто подобное повторится в ближайшее время.

И хотя пока все избегают прямых обвинений в адрес Кремля, намеки уже звучат.

Сейчас Финляндия вместе с Эстонией, Швецией, Норвегией, Данией, Польшей, Еврокомиссией и генсеком НАТО обсуждают меры для противодействия подобным инцидентам.

Подробнее – в материале Марии Емец Российская война идет под воду: что стоит за серией диверсий против кабелей в Балтийском море.