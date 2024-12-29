Укр Рус Eng

У Хорватії проходять президентські вибори

Новини — Неділя, 29 грудня 2024, 09:06 — Іванна Костіна

Виборчі дільниці по всій Хорватії відкрилися рано вранці в неділю для обрання нового президента країни в перегонах, де головними претендентами є кандидати від двох найбільших партій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Близько 3,8 мільйона хорватів мають право віддати свій голос за одного з восьми кандидатів, троє з яких – жінки, що представляють ліві та праві сили політичного спектру.

Чинний президент Зоран Міланович, кандидат від опозиційних соціал-демократів, балотуватиметься на другий термін. Його головний суперник – Драган Приморац, колишній міністр науки, якого підтримує правлячий Хорватський демократичний союз (ХДС).

Реклама:

Другий тур відбудеться, якщо жоден з кандидатів не набере більшості голосів.

Міланович лідирував в опитуваннях громадської думки до і під час виборчої кампанії, яку аналітики описували як нудну і не надихаючу. Останнє опитування, опубліковане в п'ятницю Nova TV Daily News, показало, що Міланович лідирує з підтримкою 37,2% проти Примораца з підтримкою 20,4%.

Далі йдуть дві жінки – незалежна кандидатка Марія Селак Распудіч та Іванна Кекін з лівої зеленої політичної партії "Ми можемо!" (Mozemo), які набрали близько 10% підтримки кожна.

Виборчі дільниці закриваються о 19:00 за місцевим часом, а за кілька хвилин очікуються результати екзит-полів. Перші попередні результати будуть відомі близько 20.00, а офіційні результати очікуються в наступні дні.

Роль президента значною мірою церемоніальна, оскільки глава держави не може накладати вето на закони, але має право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки.

Під час свого перебування на посаді Міланович, колишній прем'єр-міністр і популіст, протистояв прем'єр-міністру Андрею Пленковичу в питаннях зовнішньої та державної політики.

Міланович є провідним європейським президентом-симпатиком Путіна та противником військової підтримки України. Його погляди детально проаналізовано у статті Проти України та НАТО).

Восени Міланович відмовився погодити участь військових країни в ініціативі НАТО з підтримки України NSATU, оскільки вона "потенційно може бути шкідливою для національних інтересів".

Читайте також  Другий термін для проросійського лідера? Хто стане новим президентом Хорватії

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Хорватія
Реклама: