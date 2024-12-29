Избирательные участки по всей Хорватии открылись рано утром в воскресенье для избрания нового президента страны в гонке, где главными претендентами являются кандидаты от двух крупнейших партий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Около 3,8 миллиона хорватов имеют право отдать свой голос за одного из восьми кандидатов, трое из которых – женщины, представляющие левые и правые силы политического спектра.

Действующий президент Зоран Миланович, кандидат от оппозиционных социал-демократов, будет баллотироваться на второй срок. Его главный соперник – Драган Приморац, бывший министр науки, которого поддерживает правящий Хорватский демократический союз (ХДС).

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Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов.

Миланович лидировал в опросах общественного мнения до и во время избирательной кампании, которую аналитики описывали как скучную и не вдохновляющую. Последний опрос, опубликованный в пятницу Nova TV Daily News, показал, что Миланович лидирует с поддержкой 37,2% против Примораца с поддержкой 20,4%.

Далее следуют две женщины – независимый кандидат Мария Селак Распудич и Иванна Кекин из левой зеленой политической партии "Мы можем!" (Mozemo), которые набрали около 10% поддержки каждая.

Избирательные участки закрываются в 19:00 по местному времени, а через несколько минут ожидаются результаты экзит-полов. Первые предварительные результаты будут известны около 20.00, а официальные результаты ожидаются в последующие дни.

Роль президента в значительной степени церемониальная, поскольку глава государства не может накладывать вето на законы, но имеет право голоса в вопросах внешней политики, обороны и безопасности.

Во время своего пребывания в должности Миланович, бывший премьер-министр и популист, противостоял премьер-министру Андрею Пленковичу в вопросах внешней и государственной политики.

Миланович является ведущим европейским президентом-симпатиком Путина и противником военной поддержки Украины. Его взгляды подробно проанализированы в статье Против Украины и НАТО).

Осенью Миланович отказался согласовать участие военных страны в инициативе НАТО по поддержке Украины NSATU, поскольку она "потенциально может быть вредной для национальных интересов".

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