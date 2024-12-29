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Україна отримала понад 150 млн євро для українського ОПК від Данії, Франції та Литви

Новини — Неділя, 29 грудня 2024, 15:00 — Іванна Костіна

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна отримала понад 150 млн євро на фінансування українського оборонно-промислового комплексу від Данії, Франції та Литви.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

"Зазначені кошти, зокрема, будуть спрямовані на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок", – написав він.

Умеров уточнив, що 111 млн євро отримано на виконання угод у рамках співпраці між Міноборони України, Мінстратегпромом і Міноборони Данії на посилення ЗСУ новітніми засобами ураження вітчизняного виробництва.

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29 млн євро – грант від уряду Франції на посилення безпеки та оборони України.

10 млн євро – на розвиток українського ОПК відповідно до Меморандуму між Міністерством національної оборони Литви, Міноборони України та Мінстратегпромом.

Умєров подякував партнерам за важливу підтримку і внесок у зміцнення обороноздатності України.

Раніше глава Міноборони Естонії Ханно Певкур заявляв, що Україна потребує грошей, інвестованих у власну військову промисловість, а не іноземних військ, щоб вести війну проти Росії.

Перед цим Рустем Умєров заявив, що Норвегія профінансує виробництво українського озброєння та техніки, таким чином долучившись до "данської моделі" військової підтримки України

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