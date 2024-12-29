Україна отримала понад 150 млн євро для українського ОПК від Данії, Франції та Литви
Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна отримала понад 150 млн євро на фінансування українського оборонно-промислового комплексу від Данії, Франції та Литви.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".
"Зазначені кошти, зокрема, будуть спрямовані на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок", – написав він.
Умеров уточнив, що 111 млн євро отримано на виконання угод у рамках співпраці між Міноборони України, Мінстратегпромом і Міноборони Данії на посилення ЗСУ новітніми засобами ураження вітчизняного виробництва.
29 млн євро – грант від уряду Франції на посилення безпеки та оборони України.
10 млн євро – на розвиток українського ОПК відповідно до Меморандуму між Міністерством національної оборони Литви, Міноборони України та Мінстратегпромом.
Умєров подякував партнерам за важливу підтримку і внесок у зміцнення обороноздатності України.
Раніше глава Міноборони Естонії Ханно Певкур заявляв, що Україна потребує грошей, інвестованих у власну військову промисловість, а не іноземних військ, щоб вести війну проти Росії.
Перед цим Рустем Умєров заявив, що Норвегія профінансує виробництво українського озброєння та техніки, таким чином долучившись до "данської моделі" військової підтримки України