Украина получила более 150 млн евро для украинского ОПК от Дании, Франции и Литвы

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина получила более 150 млн евро на финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса от Дании, Франции и Литвы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

"Указанные средства, в частности, будут направлены на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок", – написал он.

Умеров уточнил, что 111 млн евро получено на выполнение соглашений в рамках сотрудничества между Минобороны Украины, Минстратегпромом и Минобороны Дании на усиление ВСУ новейшими средствами поражения отечественного производства.

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29 млн евро – грант от правительства Франции на усиление безопасности и обороны Украины.

10 млн евро – на развитие украинского ОПК в соответствии с Меморандумом между Министерством национальной обороны Литвы, Минобороны Украины и Минстратегпромом.

Умеров поблагодарил партнеров за важную поддержку и вклад в укрепление обороноспособности Украины.

Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что Украина нуждается в деньгах, инвестированных в собственную военную промышленность, а не иностранных войск, чтобы вести войну против России.

Перед этим Рустем Умеров заявил, что Норвегия профинансирует производство украинского вооружения и техники, таким образом присоединившись к "датской модели" военной поддержки Украины