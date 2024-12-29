У Молдові розкрили мережу нелегальної міграції чоловіків з України

У Молдові правоохоронці розкрили нову мережу нелегальної міграції чоловіків з України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Прикордонна поліція Молдови повідомила 29 грудня, що члени злочинного угруповання "допомагали" українським призовникам незаконно перетинати кордон із Молдовою і вимагали за це $10 тис.

У Прикордонній поліції уточнили, що злочинне угруповання працювало на придністровській ділянці молдовсько-українського кордону в районі українського міста Кодима і молдовського села Плопь.

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"Коли мігранти потрапляли до Молдови, їх передавали іншим членам угруповання, які під приводом "легалізації" їхнього перебування вимагали додаткові винагороди та вводили українських громадян в оману. Пізніше мігрантів нелегально переправляли до країн ЄС", – розповіли в Прикордонній поліції.

Відомство повідомило, що 13 грудня правоохоронці затримали в Кишиневі громадянина Молдови 23 років, який є членом злочинного угруповання. Його затримали на 72 години, а потім помістили під домашній арешт на 30 днів.

"Операція стала важливим кроком у боротьбі з організованою злочинністю, що підриває національну безпеку і норми міжнародного міграційного законодавства. Влада продовжує розслідувати цю справу, щоб з'ясувати всіх причетних і притягнути їх до кримінальної відповідальності", – повідомили в Прикордонній поліції.

Як повідомлялося, польським прикордонникам довелося спростовувати поширювану прокремлівськими акаунтами дезінформацію про нову хвилю біженців з України.