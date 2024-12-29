В Молдове раскрыли сеть нелегальной миграции мужчин из Украины

В Молдове правоохранители раскрыли новую сеть нелегальной миграции мужчин из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Пограничная полиция Молдовы сообщила 29 декабря, что члены преступной группировки "помогали" украинским призывникам незаконно пересекать границу с Молдовой и требовали за это $10 тыс.

В Пограничной полиции уточнили, что преступная группировка работала на приднестровском участке молдавско-украинской границы в районе украинского города Кодыма и молдавского села Плопь.

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"Когда мигранты попадали в Молдову, их передавали другим членам группировки, которые под предлогом "легализации" их пребывания требовали дополнительные вознаграждения и вводили украинских граждан в заблуждение. Позже мигрантов нелегально переправляли в страны ЕС", – рассказали в Пограничной полиции.

Ведомство сообщило, что 13 декабря правоохранители задержали в Кишиневе гражданина Молдовы 23 лет, который является членом преступной группировки. Его задержали на 72 часа, а затем поместили под домашний арест на 30 дней.

"Операция стала важным шагом в борьбе с организованной преступностью, подрывающей национальную безопасность и нормы международного миграционного законодательства. Власти продолжают расследовать это дело, чтобы выяснить всех причастных и привлечь их к уголовной ответственности", – сообщили в Пограничной полиции.

Как сообщалось, польским пограничникам пришлось опровергать распространяемую прокремлевскими аккаунтами дезинформацию о новой волне беженцев из Украины.