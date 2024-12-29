Польща планує завершити зміцнення стіни на кордоні з Білоруссю влітку 2025 року

Польща має намір завершити зведення і зміцнення стіни на кордоні з Білоруссю до середини 2025 року, що дозволить зупинити незаконну міграцію.

Про це Financial Times повідомив заступник міністра міграції Польщі Мачей Дущик, передає "Європейська правда".

На його думку, після того, як роботи вздовж 400-кілометрового кордону з Білоруссю буде завершено, це дасть змогу максимально наблизити безпеку на прикордонні до 100%.

"Цей штучно створений шлях міграції буде закрито наступного літа, я сподіваюся і вірю в це", – сказав Дущик.

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Проте він заявив, що Варшава має бути готова до чергової спроби режиму Лукашенка "нагнітати конфлікт" і саботувати посилену прикордонну інфраструктуру Польщі.

Додаткові заходи вздовж 400-кілометрового кордону включають камери нічного бачення, тепловізори, нову патрульну дорогу і посилення п'ятиметрового сталевого паркану, зведеного в 2022 році.

Напруженість у відносинах між Польщею та Білоруссю зросла після російського вторгнення в Україну. Варшава звинувачує Мінськ у навмисному контролі потоків мігрантів з метою тиску на ЄС – звинувачення, яке Білорусь заперечує.

Зазначимо, ще у січні міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.

1 листопада прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні оголосив, що будівництво системи укріплень "Східний щит" на кордонах з РФ та Білоруссю почалось.