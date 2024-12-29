Польша планирует завершить укрепление стены на границе с Беларусью летом 2025 года

Польша намерена завершить возведение и укрепление стены на границе с Беларусью до середины 2025 года, что позволит остановить незаконную миграцию.

Об этом Financial Times сообщил заместитель министра миграции Польши Мачей Дущик, передает "Европейская правда".

По его мнению, после того, как работы вдоль 400-километровой границы с Беларусью будут завершены, это позволит максимально приблизить безопасность на границе до 100%.

"Этот искусственно созданный путь миграции будет закрыт следующим летом, я надеюсь и верю в это", – сказал Дущик.

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Однако он заявил, что Варшава должна быть готова к очередной попытке режима Лукашенко "нагнетать конфликт" и саботировать усиленную пограничную инфраструктуру Польши.

Дополнительные меры вдоль 400-километровой границы включают камеры ночного видения, тепловизоры, новую патрульную дорогу и усиление пятиметрового стального забора, возведенного в 2022 году.

Напряженность в отношениях между Польшей и Беларусью возросла после российского вторжения в Украину. Варшава обвиняет Минск в преднамеренном контроле потоков мигрантов с целью давления на ЕС – обвинение, которое Беларусь отрицает.

Отметим, еще в январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.

1 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск накануне объявил, что строительство системы укреплений "Восточный щит " на границах с РФ и Беларусью началось.