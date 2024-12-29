Міністр оборони Словаччини: Україні доведеться відмовитися від частини території

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що реальність на місцях вказує на те, що Україні доведеться відмовитися від частини своїх земель.

Про це він сказав в неділю в ефірі дискусійної програми V politike на телеканалі TA3, передає "Європейська правда" з посиланням на TASR.

На думку Каліняка, в інтересах Словаччини, щоб війна негайно закінчилася і між двома воюючими сторонами встановилося перемир'я з подальшими мирними переговорами.

Важливіше, ніж майбутні кордони, є те, якої форми набуде післявоєнна Україна, вважає міністр.

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"Цілком ймовірно, що Україна не усвідомлює того факту, що вона ніколи не зможе розміститися між Німеччиною та Швейцарією, але завжди буде розділяти свій найбільший кордон з Російською Федерацією.

Не можна сперечатися, хто тут агресор, тому що Росія перейшла всі межі, правила і порушила міжнародне право, але необхідно приділяти таку ж увагу і тому, що відбувається в інших частинах світу, і застосовувати ті ж самі стандарти до всіх інших суперечок", – сказав Каліняк.

Нагадаємо, президент Словаччини Петер Пеллегріні заявляв, що Москві та Києву потрібно сідати за стіл переговорів, а Україні потрібно буде піти на територіальні поступки для досягнення миру.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що на Україну очікує "другий Мюнхен" 1938 року, у результаті якого вона втратить свої території та стане жертвою великих держав.