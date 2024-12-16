Президент Словаччини: Україні доведеться втратити деякі території заради миру

Президент Словаччини Петер Пеллегріні вважає, що Москві та Києву потрібно сідати за стіл переговорів, а Україні потрібно буде піти на територіальні поступки для досягнення миру.

Його слова цитує Teraz, передає "Європейська правда".

Пеллегріні в програмі телеканалу STVR заявив, що Україні та Росії потрібно "сідати за стіл переговорів", а також, що на все потрібно дивитися "реалістично".

"Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. Наразі, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без будь-яких часткових територіальних втрат для України", – висловився словацький президент.

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Нещодавно словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо заявив, що вважає своїм "особистим обовʼязком" необхідність поїхати в Москву 9 травня 2025 року.

Перед тим Фіцо казав, що хотів би відновити нормальні відносини з Росією після закінчення розв’язаної нею повномасштабної війни в Україні.