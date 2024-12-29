Проросійський президент Хорватії Зоран Міланович може перемогти вже у першому турі, оскільки за результатами екзит-полів він набирає понад 50% голосів виборців.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє видання Vecernji List.

Згідно з результатами екзит-полів, чинний президент Зоран Міланович набирає у першому турі 51.48%.

Його головний суперник – Драган Приморац, колишній міністр науки, якого підтримує правлячий Хорватський демократичний союз, – 19,29%.

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Далі йдуть дві жінки – незалежна кандидатка Марія Селак Распудіч та Іванна Кекін з лівої зеленої політичної партії "Ми можемо!" (Mozemo), які набирають по понад 8% кожна.

Попередні результати виборів виборча комісія має почати оприлюднювати за годину після закриття дільниць.

Роль президента значною мірою церемоніальна, оскільки глава держави не може накладати вето на закони, але має право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки.

Під час свого перебування на посаді Міланович, колишній прем'єр-міністр і популіст, протистояв прем'єр-міністру Андрею Пленковичу в питаннях зовнішньої та державної політики.

Міланович є провідним європейським президентом-симпатиком Путіна та противником військової підтримки України. Його погляди детально проаналізовано у статті Проти України та НАТО).

Восени Міланович відмовився погодити участь військових країни в ініціативі НАТО з підтримки України NSATU, оскільки вона "потенційно може бути шкідливою для національних інтересів".

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