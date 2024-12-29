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Пророссийский президент Хорватии побеждает в первом туре – экзит-пол

Новости — Воскресенье, 29 декабря 2024, 20:09 — Иванна Костина

Пророссийский президент Хорватии Зоран Миланович может победить уже в первом туре, поскольку по результатам экзит-полов он набирает более 50% голосов избирателей.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщает издание Vecernji List.

Согласно результатам экзит-полов, действующий президент Зоран Миланович набирает в первом туре 51.48%.

Его главный соперник – Драган Приморац, бывший министр науки, которого поддерживает правящий Хорватский демократический союз, – 19,29%.

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Далее следуют две женщины – независимый кандидат Мария Селак Распудич и Иванна Кекин из левой зеленой политической партии "Мы можем!" (Mozemo), которые набирают по более 8% каждая.

Предварительные результаты выборов избирательная комиссия должна начать обнародовать через час после закрытия участков.

Роль президента в значительной степени церемониальная, поскольку глава государства не может накладывать вето на законы, но имеет право голоса в вопросах внешней политики, обороны и безопасности.

Во время своего пребывания в должности Миланович, бывший премьер-министр и популист, противостоял премьер-министру Андрею Пленковичу в вопросах внешней и государственной политики.

Миланович является ведущим европейским президентом-симпатиком Путина и противником военной поддержки Украины. Его взгляды подробно проанализированы в статье Против Украины и НАТО).

Осенью Миланович отказался согласовать участие военных страны в инициативе НАТО по поддержке Украины NSATU, поскольку она "потенциально может быть вредной для национальных интересов".

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