Генсек НАТО попередив Трампа про "серйозну загрозу" у разі поганої мирної угоди для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив обраного президента США Дональда Трампа про "страшну загрозу" з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї, якщо Україну підштовхнуть до підписання мирної угоди на вигідних РФ умовах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Рютте заявив в інтерв’ю Financial Times.

Рютте, який зустрічався з новообраним президентом США в листопаді, розповів Трампу про ризики, пов'язані з постачанням Росією ракетних технологій до Північної Кореї та готівки до Ірану.

"Іран отримує гроші від Росії в обмін, наприклад, на ракети, а також на безпілотні технології. І ці гроші використовуються для підтримки "Хезболли" і ХАМАС, а також для управління конфліктом за межами регіону", – сказав генсек НАТО.

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Крім того, він зауважив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін "може подумати про щось інше в майбутньому, якщо не буде хорошої угоди (для України)", очевидно, натякаючи на можливе застосування сили проти Тайваню з боку Пекіна.

"Ми не можемо допустити ситуації, коли лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і російський лідер, Сі Цзіньпін та Іран радіють через те, що дійшли до угоди, яка не влаштовує Україну, бо в довгостроковій перспективі це становитиме серйозну загрозу безпеці не лише для Європи, а й для США", – сказав Рютте.

Генсек НАТО також відзначив необхідність військового посилення України перед потенційними мирними переговорами.

"Зараз найголовніше – переконатися, що, коли (Володимир) Зеленський вирішить почати мирні переговори, він зможе зробити це з позиції сили. Для мене це зараз пріоритет номер один", – додав Рютте.

Нагадаємо, 22 листопада Трамп і Рютте провели зустріч у Палм-Біч та обговорили питання глобальної безпеки.

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