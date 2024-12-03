Генсек НАТО предупредил Трампа о "серьезной угрозе" в случае плохой мирной сделки для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил избранного президента США Дональда Трампа о "страшной угрозе" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, если Украину подтолкнут к подписанию мирного соглашения на выгодных РФ условиях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рютте заявил в интервью Financial Times.

Рютте, который встречался с новоизбранным президентом США в ноябре, рассказал Трампу о рисках, связанных с поставками Россией ракетных технологий в Северную Корею и наличных денег в Иран.

"Иран получает деньги от России в обмен, например, на ракеты, а также на беспилотные технологии. И эти деньги используются для поддержки "Хезболлы" и ХАМАС, а также для управления конфликтом за пределами региона", – сказал генсек НАТО.

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Кроме того, он заметил, что лидер Китая Си Цзиньпин "может подумать о чем-то другом в будущем, если не будет хорошей сделки (для Украины)", очевидно, намекая на возможное применение силы против Тайваня со стороны Пекина.

"Мы не можем допустить ситуации, когда лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский лидер, Си Цзиньпин и Иран радуются из-за того, что пришли к соглашению, которое не устраивает Украину, потому что в долгосрочной перспективе это будет представлять серьезную угрозу безопасности не только для Европы, но и для США", – сказал Рютте.

Генсек НАТО также отметил необходимость военного усиления Украины перед потенциальными мирными переговорами.

"Сейчас самое главное – убедиться, что, когда (Владимир) Зеленский решит начать мирные переговоры, он сможет сделать это с позиции силы. Для меня это сейчас приоритет номер один", – добавил Рютте.

Напомним, 22 ноября Трамп и Рютте провели встречу в Палм-Бич и обсудили вопросы глобальной безопасности.

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