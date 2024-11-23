Рютте та Трамп у Флориді обговорили питання глобальної безпеки

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та новообраний президент США Дональдом Трамп зустрілися у п’ятницю, 22 листопада та обговорили низку питань глобальної безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу НАТО.

Рютте та Трамп зустрілися у Палм-Біч в американському штаті Флорида, де розташований маєток новообраного американського лідера Мар-а-Лаго.

Як зазначили у пресслужбі, вони обговорили низку питань глобальної безпеки, які стоять перед Альянсом.

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Окрім цього, повідомляється, що Генеральний секретар і його команда також зустрілись з конгресменом Майком Волтцем і членами команди з національної безпеки новообраного президента.

Фото: НАТО

Напередодні газета WP писала, що Рютте найближчим часом збирається зустрітися з Трампом, щоб обговорити стратегію переговорів щодо врегулювання війни РФ проти України.

Нещодавно Рютте висловив впевненість в тому, що новообраний американський президент розуміє важливість членства США в НАТО.

Під час привітання Трампа із перемогою на виборах, Рютте заявив, що "його (Трампа. – Ред.) лідерство знову буде мати ключову роль для того, щоб зберігати Альянс сильним".

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