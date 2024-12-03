Конституційний суд Грузії не прийняв до розгляду позови про скасування виборів

Конституційний суд Грузії не взяв до розгляду позови президентки і 30 депутатів від опозиції про скасування результатів парламентських виборів 26 жовтня, на яких про суперечливу перемогу заявила партія "Грузинська мрія", що призвело до масових протестів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SOVA.

Рішення ухвалив пленум із 9 суддів, воно є остаточним і оскарженню або перегляду не підлягає. Особливу думку висловили тільки двоє представників Феміди – Теймураз Тугуші та Георгій Кверенчхіладзе.

Кверенчхіладзе та Тугуші висловили думку у частині позову про доступність участі у виборах для громадян за кордоном, а Тугуші – ще й щодо таємниці голосування.

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Нагадаємо, 18 листопада президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що вибори у країні не відбулися і потрібно провести нове голосування. Для цього вона запропонувала кілька кроків, один із яких – подання позову до Конституційного суду.

Від імені президента Грузії позов до Конституційного суду було подано 19 листопада. Зурабішвілі заявила, що на виборах було порушено принцип таємниці голосування, і зажадала визнати результати неконституційними. У суду був 30-денний термін для розгляду.

16 листопада грузинська ЦВК затвердила результати парламентських виборів, на яких, згідно з офіційними результатами, перемогла керівна партія "Грузинська мрія". Опозиційні партії не визнають підсумків виборів – вони наголошують, що їх було сфальсифіковано.

28 листопада премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна відмовляється прагнути переговорів про вступ в ЄС до 2028 року. Це викликало акції протесту у великих грузинських містах, зокрема Тбілісі.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Тбілісі розпочинає революцію".