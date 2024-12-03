Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иски об отмене выборов

Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иски президента и 30 депутатов от оппозиции об отмене результатов парламентских выборов 26 октября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SOVA.

"Конституционные иски №1848 и №1849 не должны приниматься к рассмотрению по существу", – говорится в тексте постановления.

Решение является окончательным и обжалованию или пересмотру не подлежит.

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Решение принял пленум судей. Особое мнение высказали только двое судей – Теймураз Тугуши и Георгий Кверенчхиладзе.

Кверенчхиладзе – в части иска о доступности участия в выборах для избирателей за рубежом, тогда как Тугуши выразил мнение по вопросу тайны голосования и в части иска о доступности участия в выборах для избирателей за рубежом.

Напомним, 18 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что приговор по выборам в стране вынесен – выборы не состоялись. Поэтому необходимо в Грузии провести перевыборы. А для этого необходимо сделать несколько шагов – Зурабишвили представила свой план. Одним из шагов, которые она назвала, – подача иска в Конституционный суд Грузии.

От имени президента Грузии иск в Конституционный суд был подан 19 ноября. Саломе Зурабишвили заявила, что на выборах был нарушен принцип тайны голосования, и потребовала признать результаты неконституционными. У суда был 30-дневный срок для его рассмотрения.

16 ноября грузинская ЦИК утвердила результаты парламентских выборов, на которых, согласно официальным результатам победила правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиционные партии не признают итоги выборов – они отмечают, что они были фальсифицированы.

А на прошлой неделе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Европейский Союз до 2028 года. Это вызвало акции протеста в крупных грузинских городах, в частности Тбилиси.