У ЄС не чекають швидких санкцій для Грузії і готують сигнал "Hasta la vista!"

Низка держав ЄС наполягають, що наразі немає готовності і потреби запроваджувати різкі санкції проти керівництва Грузії, попри те, що балтійські держави вже пішли на цей крок.

Про це заявили кілька міністрів закордонних справ, що спілкувалися з журналістами перед початком зустрічі НАТО в Брюсселі.

Усі дипломати, що підходили до преси перед засіданням Альянсу та коментували придушення протестів у Грузії, висловлювали занепокоєння та обурення діями грузинської влади, однак заяв про намір запровадження санкцій не було, натомість кілька міністрів поставили під сумнів таку можливість

Зокрема, Люксембург не розраховує, що Європейський Союз ухвалить санкції. Віцепрем’єр та очільник МЗС країни Ксав’є Беттель пояснив, що "це типово для європейців". Відповіддю ЄС, на його думку, має стати відмова у подальшому зближенні.

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"Єдине, що ми можемо сказати грузинам: існують правила, і якщо ви не хочете виконувати правила – то до побачення, ciao! Hasta la vista!", – пояснив Беттель.

Бельгійський міністр Бернар Кентен також не вважає необхідним якнайшвидше реагування.

"Ми занепокоєні розвитком ситуації у Грузії, але надто поспішно говорити про якісь дії", – заявив він, а на запитання про те, що дії видаються не лише не зашвидкими, а й запізнілими – заявив, що Бельгія не буде вживати жодних односторонніх дій, але візьме участь у обговоренні в ЄС.

Як повідомляла "ЄвроПравда", Литва, Естонія та Латвія першими у ЄС заборонили в'їзд Іванішвілі та ще десятку грузинських посадовців.

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