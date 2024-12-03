В ЕС не ждут быстрых санкций для Грузии и готовят сигнал "Hasta la vista!"

Ряд государств ЕС настаивают, что пока нет готовности и необходимости вводить резкие санкции против руководства Грузии, несмотря на то, что балтийские государства уже пошли на этот шаг.

Об этом заявили несколько министров иностранных дел, которые общались с журналистами перед началом встречи НАТО в Брюсселе.

Все дипломаты, которые подходили к прессе перед заседанием Альянса и комментировали подавление протестов в Грузии, выражали обеспокоенность и возмущение действиями грузинских властей, однако заявлений о намерении введения санкций не было, зато несколько министров поставили под сомнение такую возможность

В частности, Люксембург не рассчитывает, что Европейский Союз примет санкции. Вице-премьер и глава МИД страны Ксавье Беттель объяснил, что "это типично для европейцев". Ответом ЕС, по его мнению, должен стать отказ в дальнейшем сближении.

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"Единственное, что мы можем сказать грузинам: существуют правила, и если вы не хотите выполнять правила – то до свидания, ciao! Hasta la vista!", – пояснил Беттель.

Бельгийский министр Бернар Кентен также не считает необходимым скорейшее реагирование.

"Мы обеспокоены развитием ситуации в Грузии, но слишком поспешно говорить о каких-то действиях", – заявил он, а на вопрос о том, что действия выдаются не только не слишком быстрыми, но и запоздалыми – заявил, что Бельгия не будет принимать никаких односторонних действий, но примет участие в обсуждении в ЕС.

Как сообщала "ЕвроПравда", Литва, Эстония и Латвия первыми в ЕС запретили въезд Иванишвили и еще десятку грузинских чиновников.

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